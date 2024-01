Goud voor Stadjer Jenning de Boo op 500 meter EK afstandschaatsen

Foto via Team Reggeborgh

De Groninger Jenning de Boo is zondagmiddag Europees Kampioen geworden op de 500 meter tijdens het EK afstanden in Heerenveen. Met een tijd van 34,48 was de 19-jarige sneller dan Marten Liiv uit Estland en Marek Kania uit Polen.

In een uitverkocht Thialf ging de 19-jarige Stadjer 0,3 seconden sneller over de finish dan de Est Marten Liiv, die met 34,78 tweede werd. De Pool Marek Kania veroverde brons (34,86) en Stefan Westenbroek eindigde met 34,93 op de vierde plek. Land- en ploeggenoot Jarno Botman eindigde als negende.

Verassing

In andere media, waaronder het Algemeen Dagblad en de NOS, wordt De Boo gezien als de schaatssensatie en -verassing van dit EK. Vorige week zette de tiener Thialf al op z’n kop door Nederlands kampioen te worden op de 500 en 1000 meter en dat tijdens zijn eerste seizoen bij de senioren.

Dit EK won hij al drie medailles. Vrijdag kwam De Boo niet aan zijn snelle NK-tijd, waardoor hij de gouden medaille op de 1.000 misliep. Die werd gewonnen door Kjeld Nuis, terwijl de Stadjer zilver won. Zaterdag won De Boo brons met de Nederlandse ploeg op de teamsprint.