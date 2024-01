Gorecht verliest matige topper van Noordscheschut

Foto Andor Heij. Gorecht - Noordscheschut

Gorecht had zaterdag in de topper in de tweede klasse J op gelijke hoogte kunnen komen met koploper Noordscheschut. Het mocht in Haren niet zo zijn. Gorecht verloor met 1-0 en zag de achterstand groeien naar zes punten.

Gorecht kreeg in de beginfase een aardige kans. Tom Traas stuitte op de uitkomende doelman Wiebe Zinger en de rebound van Sam Niewold was een prooi voor de Drentse defensie. Gorecht probeerde steeds voetballend door de defensie van Noordscheschut te komen, maar vaak zat er een voetje tussen.

Na 20 minuten opende Noordscheschut de score. Een vrije trap van Melvin Mol werd nog gekeerd door Gorecht doelman Willem Bouwkamp, maar de meegekomen verdediger Tom Kamping schoot wel raak: 1-0.

Bouwkamp voorkwam een tweede Noordscheschut treffer door goed op te treden. Ook bokste Bouwkamp een vrije trap van de specialist Mol uit zijn doel. Aan de andere kant was Nick Janzen dichtbij de gelijkmaker en ook Niewold was kansrijk.

Niet door heen

“In de eerste helft kregen we nog wel twee goede kansen”, aldus verdediger Thijs Hekman na afloop. “Maar in de tweede helft kwamen we er gewoon niet meer door heen”. Alleen Janzen werd in het rommelige tweede bedrijf nog gevaarlijk voor Gorecht. Zijn schot van afstand werd nog getoucheerd en vloog net over.

Gorecht-trainer Hans van der Ploeg stuurde steeds meer manschappen naar voren, maar de defensie van de Drenten stond goed. Noordscheschut kreeg ruimte om de wedstrijd te beslissen, maar sprong daar slordig mee om. Alleen Mol was nog een keer kansrijk, maar hij kopte de bal recht op Bouwkamp.

Titelaspiraties in de koelkast

Noordscheschut-trainer Berry Zandink vond dat zijn ploeg verdiend had gewonnen, maar daar was Hekman het niet mee eens: “Ik denk dat een gelijkspel terecht was geweest. Maar door de nederlaag kunnen we onze titelaspiraties wel even aan de kant zetten”.

“Op dit moment wel”, vulde Van der Ploeg aan. “Maar we zijn nog maar op de helft. Maar dit is wel even een domper”. Ook Van der Ploeg vond een gelijkspel een betere afspiegeling van de wedstrijd: “Ik denk dat we er alles aan gedaan hebben om in ieder geval gelijk te komen, zeker het laatste half uur. Maar dan zie je de onverzettelijkheid van Noordscheschut en dat is ook een kwaliteit van hun”.

Gorecht blijft tweede, maar de achterstand op Noordscheschut groeide naar zes punten. Volgende week speelt Gorecht thuis opnieuw een topper. Dan is in Haren Grijpskerk, de nummer drie, de tegenstander.