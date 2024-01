GGD: lever kwikthermometers en -barometers in

Pas op met kwik, breng barometers en thermometers weg! Dat is de inhoud van een voorlichtingscampagne van de GGD.

Sommige mensen hebben nog een oude thermometer of barometer met kwik in huis. Kwik is giftig en heel moeilijk op te ruimen. Als een voorwerp met kwik kapot valt, is dat een risico voor je gezondheid, maar kan het je ook veel geld kosten. De boodschap is dan ook: check of je een kwikthermometer of kwikbarometer in guis hebt en breng hem weg naar de milieustraat.

“Vooral in een barometer zit veel kwik en het is ontzettend moeilijk om dat weer op te ruimen,” vertelt Simone Schoevaars, adviseur gezonde leefomgeving. “Als kwikdruppels achterblijven, bijvoorbeeld achter een plint of in een kier van de vloer, verdampen ze langzaam tot kwikdamp. De bewoners lopen daardoor kans op een kwikvergiftiging.”

Kwik splitst zich bovendien gemakkelijk in heel kleine zilverkleurige bolletjes die overal achter en onder rollen. Omdat kwik zo lastig op te ruimen is moet er meestal een professioneel schoonmaakbedrijf komen. Vaak moet de vloerbedekking of een laminaarvloer worden afgevoerd en moeten veel spullen weg. De kosten worden niet altijd vergoed door de verzekering.