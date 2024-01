Gewonde bij vechtpartij in tijdelijke opvang asielzoekers aan Peizerweg

Foto: 112 Groningen

In of bij de tijdelijke opvang voor asielzoekers in The Village aan de Peizerweg heeft woensdagmiddag een vechtpartij plaatsgevonden waarbij zeker één iemand gewond is geraakt.

Volgens de politie werd er melding gemaakt van een steekincident. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het ging om een vechtpartij en niet om een steekincident. Bij de vechtpartij raakte één persoon gewond. Deze is overgebracht naar een ziekenhuis. Daarnaast hielden agenten één persoon aan.

De tijdelijke crisisopvang voor asielzoekers in het complex The Village aan de Peizerweg, normaal bedoeld voor de opvang van studenten tijdens het begin van het leerjaar, ging in december open. De opvang biedt onderdak aan maximaal honderd asielzoekers uit landen als Syrië, Eritrea, Somalië, Iran, Irak en Jemen voor maximaal drie maanden, in afwachting van een plek in een asielzoekerscentrum. De opvang is bedoeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.