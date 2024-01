Gewonde bij botsing tussen fiets en scooter op Verlengde Lodewijkstraat (video)

Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen de Verlengde Lodewijkstraat en Esperantostraat heeft vrijdagmiddag een forse aanrijding plaatsgevonden tussen een scooter en een fietser.

Hierbij is de fietser gewond geraakt. Hoe het ongeluk kon ontstaan is niet bekend, maar op beelden van het ongeluk is te zien hoe de scooterbestuurder ten val komt en de fietser meeneemt in zijn val.

Een vrachtwagen van de gemeente sloot de weg deels af om een veilige situatie te creëren. Het ongeluk veroorzaakte dan ook veel drukte op het kruispunt.

Hoewel de politie niet dit niet kan bevestigen, meldden omstanders dat er na het ongeluk een mes op straat lag. Over dit grote mes zou de scooterbestuurder een verklaring hebben moeten afleggen bij de politie. Het is niet bekend of er een aanhouding is verricht.