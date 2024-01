Gewonde bij aanrijding tussen auto en fiets op Zernike Campus

Foto: Tom Veenstra

Op de Zernike Campus vond vrijdagochtend een ongeluk plaats tussen een auto en een fietser. Daarbij liep de laatstgenoemde weggebruiker letsel op.

Het ongeluk gebeurde op de kruising tussen de Zernikelaan en het Zernikepark. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend, maar vermoedelijk heeft de automobilist de fietser over het hoofd gezien bij het afslaan richting parkeerplaats Zernike P4.

De fietser werd behandeld aan letsel in een ambulance. Of een rit naar een ziekenhuis nodig was, is niet bekend.

Het verkeer werd in goede banen geleid door een verkeersregelaar. Het Zernikepark was gedeeltelijk afgesloten.