Gemeente overweegt hoger beroep tegen Hockeyclub Groningen in zaak rond ‘gelijk speelveld’

De gemeente Groningen is niet van plan om voor Hockeyclub Groningen een uitzondering te maken binnen het ‘gelijke speelveld’ rond sportclubs en huurtarieven. Daarom overweegt het gemeentebestuur een gang naar het gerechtshof.

De gemeente bood vorig jaar, onder de noemer ‘gelijk speelveld’, een groot aantal verenigingen dezelfde huurvoorwaarden aan. Bij Hockeyclub Groningen (voorheen GHHC) stuitte dat echter op verzet. In een huurovereenkomst uit 2014 staat dat deze alleen opgezegd mag worden bij een gedwongen verhuizing. De gemeente wil de overeenkomst toch ontbinden, mede vanwege het feit dat Haren is opgegaan in de gemeente Groningen. Die nieuwe situatie is, zo stelde de kantonrechter begin deze maand, geen reden voor ontbinding van het contract. Hockeyclub Groningen is daar blij mee, want dat scheelt de vereniging veel geld.

Maar het gemeentebestuur legt zich niet neer bij de uitspraak van de rechter. “Wij hebben het “Gelijk Speelveld” ingezet om alle veldsporten qua tarieven op een gelijke manier te behandelen”, schrijft het college in een antwoord op schriftelijke vragen van de CDA-raadsfractie. “We vinden het dan ook niet wenselijk dat met één vereniging geen nieuwe afspraken kunnen worden gemaakt. Daarom beraden we ons of we in hoger beroep zullen gaan tegen de uitspraak van de kantonrechter.”