Gemeente moet ruim twee miljoen bijlappen voor wijkvernieuwing Selwerd

Een ontwerp voor één van de 'buurtstraten' in Selwerd - Impressie via Gemeente Groningen

De wijkvernieuwing van de oostkant van Selwerd valt flink duurder uit dan begroot. De gemeente ziet zich genoodzaakt om op zoek te gaan naar ruim twee miljoen euro om haar plannen voor de wijk af te ronden, met name aan de oostzijde van de wijk.

Volgens de gemeente zijn de kosten vooral hoger geworden door gestegen bouwkosten. Dat kost nu ruim 6,5 ton meer dan begroot. De gemeente wil daarnaast meer parkeerplaatsen, groen en vrij liggende voetpaden toevoegen aan de oostkant van de wijk. Dat kost de gemeente ruim een half miljoen. Daarnaast had de gemeente nog niet duidelijk hoe het laatste deel van de Populierenlaan eruit moest komen te zien. Deze plannen liggen er nu wel, met een extra kostenpost van ruim 300.000 euro tot gevolg. Met een indexering en een hoger bedrag voor onvoorziene kosten erbij komen de extra kosten uit op ruim 2,1 miljoen euro.

Daarmee komt de totale kredietaanvraag voor de wijkvernieuwing van Selwerd (althans het fysieke deel rond de herinrichting van de wijk) uit op zo’n acht miljoen euro. De totale kosten voor het project ‘Sunny Selwerd’, inclusief de andere projecten die de wijk gezonder en gelukkiger moeten gaan maken, komen nu uit op circa 21,5 miljoen euro.

En het hele project is nog niet klaar. Ook de aanleg van het warmtenet van WarmteStad in Selwerd is nog niet helemaal in beton gegoten en de gemeente wil nog meer openbare ruimte opnieuw inrichten in de wijk. Ook daarvoor is, op een later moment, nog geld nodig. Vooralsnog vraagt de gemeente toestemming aan de raad om het geld zelf op tafel te mogen leggen. Maar wethouder Rik van Niejenhuis laat aan RTV Noord weten dat er geld gevraagd gaat worden aan het rijk om (een deel van) de kostenoverschrijding te dekken.