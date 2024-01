Gemeente hoeft eigenaar prostitutiepanden A-Kwartier geen schadevergoeding te betalen

De gemeente hoeft geen schadevergoeding te betalen aan de eigenaar van vier prostitutiepanden in het A-Kwartier. De Raad van State bepaalde woensdagmiddag dat de sluiting van de prostitutiepanden in de buurt niet onverwacht kwam voor de eigenaar.

De pandeigenaar stapte in 2021 naar de gemeente, waar hij vroeg om compensatie voor verloren inkomsten. Zowel bij de gemeente als bij de rechtbank en het gerechtshof kreeg de eigenaar geen gehoor, dus stapte de pandeigenaar naar de Raad van State. Daar eiste hij 140.000 euro per jaar als compensatie voor verloren huurinkomsten.

De pandeigenaar betoogde dat hij te laat was geïnformeerd over de sluiting van de prostitutiepanden in 2016. Daarnaast stelde de pandeigenaar te verwachten dat de gemeente prostitutie in de panden zou blijven gedogen na de handhaving van het verbod.

Dat bleek niet het geval. De Raad van State geeft de pandeigenaar ongelijk in zijn betoog. De gemeente had in 2010 al aangekondigd dat prostitutie in de panden verboden werd. Pas in 2016 werd er gehandhaafd, een tijd die bewust werd gegeven aan de eigenaren van de panden om ze te verbouwen naar iets anders. De gemiste tonnen gaan daarom, ook volgens de Raad van State, terecht aan de neus van de eigenaar voorbij.