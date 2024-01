‘Gemeente Groningen in top 3 minst financieel gezonde grote gemeenten’

Foto: Chris Bakker

Van de Nederlandse gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners is Groningen één van de meest financieel ongezonde. Dat stelt accountantskantoor BDO in haar jaarlijkse benchmark voor gemeentes.

Alleen Amersfoort en Den Haag stonden er 2022, het laatste jaar waarover BDO cijfers op een rij heeft, financieel slechter voor dan Groningen, zo blijkt uit het onderzoek van het accountantsbureau voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Met name de lage solvabiliteit (de gemeente spaart bijna niet voor grote investeringen) en de hoge belastingcapaciteit (bij tegenslagen kan de gemeente de ozb eigenlijk niet meer verhogen) zijn een probleem, zo blijkt uit de stresstest voor gemeenten van BDO.

De gemeente heeft wel één groot voordeel: de komende jaren is er volgens BDO een begrotingsoverschot in Groningen. Tot en met 2027 houdt Groningen zo’n zeven miljoen euro over op de rekening.