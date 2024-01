Gemeente Groningen heeft op één na hoogste aantal onderbenutte deeltijders

Foto: Joris van Tweel. Academiegebouw

Groningen is de gemeente met de op één na meeste onderbenutte deeltijders, mensen die in deeltijd werken maar meer uren zouden willen werken en daarvoor ook direct beschikbaar zijn. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Groningen als provincie heeft zelfs het meeste onbenutte arbeidspotentieel (6,3 procent) onder deeltijders. In de gemeente wil zeven procent van de mensen met een deeltijdbaan meer werken. Alleen in de gemeente Vaals was dit cijfer iets hoger.

Het percentage onderbenutte deeltijders is relatief hoog in studentensteden. Daar zijn ook verhoudingsgewijs veel werklozen en semiwerklozen, zo stelt het CBS. Onderbenutte deeltijders zijn relatief jong. Veel scholieren en studenten die een bijbaan hebben en zeggen direct beschikbaar te zijn om meer uren te werken.