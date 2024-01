Gemeente gaat onderzoek doen of regenwater gebruikt kan worden voor schoonmaken Vismarkt

Foto Iris Medendorp

Het gemeentebestuur gaat onderzoek doen of het ook mogelijk is om regenwater te gebruiken voor het schoonmaken van de Vismarkt. Wel waarschuwt de wethouder dat het mogelijk gepaard kan gaan met een forse investering.

Het voorstel om regenwater te gebruiken komt uit de koker van D66, waarbij de motie mede ingediend wordt door de Partij voor het Noorden en de PVV. Raadslid Andrea Poelstra van D66: “In de gemeente wordt nog heel veel drinkwater ingezet op plekken waar dit niet direct noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld bij het schoonmaken van de Vismarkt. Ondertussen heeft de gemeente wel een Uitvoeringsagenda Circulaire Economie vastgesteld, waarin er wordt toegewerkt naar een circulair watersysteem. Het idee daarachter is dat als we niks doen, we in de toekomst te maken gaan krijgen met tekorten aan drinkwater.”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Benuttingsinstallatie is mogelijk een forse investering”

Het gemeentebestuur is blij met het voorstel. Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Dit is een urgente kwestie. Als gemeente kunnen we onderzoeken of dit mogelijk is, en kunnen we ook de kosten in beeld brengen. Daar wil ik wel bij opmerken dat de benuttingsinstallatie, om regenwater op te vangen, mogelijk een forse investering kan zijn. Maar het is iets dat we graag zouden willen onderzoeken.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “We roepen de mensen op om duurzaam te zijn, maar als we zelf iets moeten is het te duur?”

Dat antwoord steekt de fractie van de VVD. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz: “We geven de inwoners de opdracht om te verduurzamen, maar als de gemeente zelf iets moet gaan doen, dan is het te duur?” De Wrede: “Dat het te duur is, dat heeft u mij niet horen zeggen. Ik heb gezegd dat het verstandig is om eerst de kosten goed in beeld te brengen. Het gaat tenslotte om de besteding van belastinggeld.”

Het voorstel wordt uiteindelijk unaniem aangenomen waarbij 44 raadsleden voor stemmen.