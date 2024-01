Gemeente gaat gladde steentjes in Vinkhuizen vaker schoonmaken, maar laat ze voorlopig liggen

Al meer dan twee jaar pleiten bewoners van de Zandsteenlaan, Vuursteenlaan en Arduinstraat voor normale stoeptegels in Vinkhuizen. Maar gladde rode klinkers in Vinkhuizen blijven, als het aan het gemeentebestuur ligt, zeker dit jaar gewoon liggen. De gemeente gaat ze vooralsnog alleen vaker schoonmaken.

Begin december trokken de bewoners opnieuw aan de bel bij OOG en bij de raadsfractie van de SP over situatie. Bij vorst en natte periode zijn veel bewoners onderuit gegaan op de steentjes, met onder andere botbreuken tot gevolg. Twee jaar terug dienden bewoners al een petitie in bij het gemeentebestuur om normale stoeptegels te plaatsen in plaats van de rode klinkers. Daarna haalden ze, bij wijze van protest, ook al eens zelf een stuk bestrating van ongeveer één bij twee meter uit het plaveisel en vervingen het door stoeptegels.

OOG maakte begin december de onderstaande reportage over de gladde steentjes:

‘Opruwen werkt niet en zorgt voor lelijke aanblik’

De gemeente greep toen niet permanent in, maar besloot om de rode klinkers vaker schoon te gaan maken. Een permanente oplossing kwam er tot nu toe niet. De SP stelde in december voor om, bij het uitblijven van vervanging van de rode steentjes, het plaveisel op te ruwen. Maar daar wil de gemeente ook niet aan, laat het gemeentebestuur woensdag weten.

In een antwoord op vragen van de SP-fractie stelt het gemeentebestuur dat het opruwen van de tegels zorgt voor een lelijke aanblik en daarnaast zorgt voor meer algengroei en vuil op de straatstenen. Daardoor zou de gemeente de stenen veel vaker moeten schoonmaken, omdat de stenen alleen maar gladder zouden worden. “Onze ervaring is dat het effect van opruwen daardoor weer verloren gaat”, aldus het gemeentebestuur. “Gezien de eerder opgedane ervaring met het opruwen van stenen vinden we het niet nodig dit opnieuw te onderzoeken. We verwachten niet dat nieuw onderzoek tot een andere uitkomst zou leiden.”

De gemeente laat weten dat de stenen bij gladheid door vorst regelmatig worden gestrooid. Ook wilde de gemeente de stenen dit jaar vaker schoonmaken, maar het beoogde aantal werd niet gehaald door materiaalpech. “Ongelukkigerwijs viel dit samen met een periode van veel neerslag, bladval en ook nachtvorst. In week 50 zijn we begonnen aan de vierde ronde, die inmiddels is afgerond.”

(Deel) stenen mogelijk weg bij herinrichting, op z’n vroegst over een jaar

Dit jaar wil de gemeente de stenen zeker zes keer gaan schoonmaken. Maar een permanente oplossing blijft voorlopig uit, want de gemeente wil de stenen eigenlijk pas vervangen wanneer de straten opnieuw worden ingericht en vergroend. Dat gebeurt op z’n vroegst pas in het voorjaar van 2025. “ Door het schoonmaken van de stenen consequent uit te blijven voeren is er geen technische noodzaak de stenen te vervangen. Op basis van eerdere ervaringen verwachten we dat regelmatig schoonmaken gladheid voldoende voorkomt. De nadruk bij herinrichting ligt daarom op vergroening. De hoeveelheid stenen zal daarbij afnemen.”

De bewoners lieten in december al weten dat, als de gemeente niet met een degelijke oplossing komt, dat er (meer) acties gaan volgen.