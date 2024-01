Gemeente en NS praten over meer plekken voor OV-fietsen, UMCG Noord en Westerhaven in beeld

Foto: Willem_90 - Eigen werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36188216

De gemeente Groningen en de NS praten over meer plekken waar mensen OV-fietsen kunnen ophalen en inleveren. Onder andere UMCG Noord en de Westerhaven zijn in beeld om, na 2025, nieuwe uitgiftepunten voor de fietsen aan te leggen.

Dat laat wethouder Philip Broeksma weten in een brief aan de gemeenteraad. Er is behoefte aan meer plekken waar mensen de fietsen van de NS kunnen inleveren na een rit. Ook ziet de gemeente graag dat de NS geen geld meer vraagt aan fietsers die de OV-fiets op een andere plek inleveren dan waar ze hem hebben afgehaald.

Volgens Broeksma is de NS, na proeven in het verleden met OV-fietsen bij P+R terreinen in en om de stad niet erg happig om hier weer fietsen te plaatsen. Ze werden weinig gebruikt, ook wanneer het ov niet beschikbaar was. Het gemeentebestuur denkt dat dit komt, omdat de NS graag wil dat de fietsen worden teruggebracht naar de plek waar ze zijn afgehaald.

UMCG en Westerhaven in beeld

Broeksma laat weten dat de NS zich de komende jaren (2024-2025) voornamelijk richt op het vervangen van alle bestaande OV-fiets uitgiftepunten, op het toevoegen van nieuwe OV-fiets uitgiftepunten op een aantal stations en op de invoering van de nieuwe OV-chipkaart in relatie tot het nieuwe OV-fietsslot. Die moeten dan komen op plekken waar meerdere vervoersstromen samenkomen en dus voldoende reizigers zijn.

“Een OV-fiets uitgiftepunt buiten stations is financieel pas mogelijk bij hoge reizigersaantallen en nabij stadscentra”, stelt Broeksma. “We gaan met de NS verder praten over bepaalde vervoersknooppunten die wij als kansrijk zien voor na 2025, zoals UMCG Noord en Westerhaven.”

Onderzoek naar verdwijnen ’terugbrengboete’

De NS heeft al toegezegd te onderzoeken of het financieel haalbaar is om de ’terugbrengboete’ van tien euro, die de NS vraagt wanneer reizigers hun ov-fiets op een ander station dan waar deze is afgehaald, los te laten. De treinvervoerder vraagt nu nog een tientje voor deze dienst, omdat het de fietsen zelf weer terug moet brengen naar plekken waar veel vraag is.

De NS wijst vooralsnog naar andere aanbieders van deelfietsen (in Stad bijvoorbeeld Bolt en Go Sharing) wanneer reizigers hun gehuurde fiets op de plek van bestemming willen achterlaten.