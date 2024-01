Gemeente en eigenaar casinoterrein Stad krijgen gelijk: Roskildeweg hoeft niet dicht na sluitingstijd winkels

Foto: google maps

De Roskildeweg hoeft niet afgesloten te worden na 18.00 uur voor wegverkeer. Het beroep dat de Stichting Exploitatie Winkelpark Sontplein tegen het gemeentebestuur had aangespannen is afgewezen.

Alles heeft te maken met een omgevingsvergunning. In dit geval gaat het om een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu kunnen veroorzaken. Stichting Exploitatie Winkelpark Sontplein is de beheerder van de toegangsweg waar de ingang van het parkeerterrein van Holland Casino aan ligt. Deze stichting wilde de Roskildeweg na 18.00 uur afsluiten wanneer ook de winkels sluiten. Dit zou als gevolg hebben dat bezoekers van het casino niet meer het parkeerterrein op zouden kunnen komen.

Hoger beroep

Via een civiel kort geding werd de sluiting van de weg afgewend, maar door Stichting Exploitatie Winkelpark Sontplein werd er hoger beroep aangetekend. Met het hoger beroep wilde de stichting aantonen dat de plaatsing van het casino in strijd was met het Masterplan Sontplein. Ook zou de verkeersveiligheid in het geding zijn. In 2018 heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend aan Holland Casino. Bij deze vergunning verleende Stichting Exploitatie Winkelpark Sontplein haar medewerking, maar toen de vergunning in 2021 verlengd werd voor vijf jaar, is er geen afstemming geweest.

Niets aan de situatie veranderd

De rechter besloot echter het hoger beroep af te wijzen. De rechter vond de redenering van het gemeentebestuur aannemelijk dat er feitelijk niets aan de situatie veranderd was sinds de eerste vergunning die in 2018 werd verleend. Daarnaast is er volgens zowel de rechter als het gemeentebestuur geen sprake van een evidente privaatrechtelijke belemmering. Daarmee zijn de gemeente en de eigenaar van het casinoterrein in het gelijkgesteld. Holland Casino verlaat over enkele jaren Groningen. In 2027 hoopt men haar deuren te kunnen openen op een nieuwe locatie aan de A7 in de gemeente Tynaarlo, bij Hoogkerk.