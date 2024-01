Geen treinen naar Beilen door storing: “Zeer beperkt busverkeer mogelijk”

Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten zaterdagmiddag rekening houden met vertraging. Door een storing is er geen treinverkeer mogelijk tussen Assen en Beilen.

De problemen begonnen aan het einde van de ochtend. Spoorbeheerder ProRail meldt dat door een storing de seinen en overwegen niet goed bediend kunnen worden. Omdat daardoor het treinverkeer niet veilig plaats kan vinden is besloten om geen treinen tussen de beide stations te laten rijden. Een storingsploeg is naar de locatie gestuurd. Zij verwachten dat de problemen rond 14.30 uur opgelost zullen zijn.

De NS laat weten dat er bussen zijn ingezet: “Busverkeer vindt wel zeer beperkt plaats.” De bussen stoppen en vertrekken in Beilen vanaf de voorzijde van het station. In Assen zijn de treinvervangende bussen te vinden op het busstation.

Komt er nog vervangend vervoer? Of mogen we een ruime anderhalf uur in de kou staan wachten tot alles weer werkt?

En @VVD @NwSocContract @BoerBurgerB en *zucht* @PVV, kunnen jullie plz investeren in het OV tussen Zwolle en Groningen?

— Midas Bosman (@BosmanMidas) January 13, 2024