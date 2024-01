Geen opknapbeurt voor Sterrebos voordat Zuiderplantsoen klaar is

Foto: Hardscarf - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63464589

Het opknappen van het Sterrebos wordt geen integraal onderdeel van de plannen voor de aanleg van het Zuiderplantsoen. Daarvoor zijn de restauratieplannen voor het bos nog niet ver genoeg gevorderd, stelt het gemeentebestuur.

Het CDA in de gemeenteraad riep het college eerder deze maand op om het Sterrebos, wat kampt met achterstallig onderhoud en verrommelde beplanting, meteen mee te nemen als het Zuiderplantsoen wordt aangelegd. Maar daar ziet het gemeentebestuur nu geen mogelijkheid voor, omdat het Zuiderplantsoen al veel verder is uitgewerkt dan het Sterrebos.

“Voor het Zuiderplantsoen houdt dit in dat er wordt gezorgd voor goede aansluiting met het Sterrebos en dat er enkele paden worden voorzien van een nieuwe (half)verharding”, laat het college weten in antwoord op vragen van het CDA. “Het opknappen van het Sterrebos heeft geen relatie met de ombouw van de zuidelijke ringweg en vereist een andere specialistische aanpak. (..) We willen eerst een integraal restauratieplan voor het Sterrebos maken. We schatten in dat voor het opstellen van een restauratieplan tenminste een jaar nodig is en

dan is het Zuiderplantsoen volgens huidige planning van Aanpak Ring Zuid al klaar.”

Duit in het zakje van DUO?

Daarnaast heeft de gemeente nu geen budget klaarliggen om het Sterrebos aan te pakken. Wel wordt er gepraat met DUO en het Rijksvastgoedbedrijf (DUO grenst aan het bos en wil uitbreiden) over een mogelijke bijdrage: “Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aangeven te willen bijdragen aan een groene kwaliteitsimpuls in de nabije omgeving van Kempkensberg. Voorwaarde hierbij is dat de gemeente een vergelijkbare financiële bijdrage doet.”