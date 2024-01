Geen klachten bekend over onterechte boekingskosten: “Heb je problemen met je verhuurder, meld je”

Heb je een probleem met een verhuurder, maak daarvan dan melding bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag of het Steunpunt Huren. Met die oproep komt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen woensdag.

Aanleiding voor de uitspraak zijn vragen van de PvdA-fractie. Raadslid Rico Tjepkema: “We hebben te maken met een krappe woningmarkt. Huurders hebben het lastig en accepteren daarom veel en snel van verhuurders. Om huurders te beschermen hebben we in Groningen de huurdersvergunning ingevoerd. Afgelopen herfst hebben we vragen gesteld over verhuurder Holland2Stay. En nu bereiken ons opnieuw klachten over deze organisatie. Het bedrijf rekent, onterecht, boekingskosten. Wij willen graag weten wat het gemeentebestuur hier tegen doet.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Vragen van bemiddelingskosten mag niet”

Wethouder Van Niejenhuis is duidelijk: “Het vragen van bemiddelingskosten is niet toegestaan. En het klopt dat we in oktober hier ook over hebben gesproken. Toen ging het over een pand aan de Oostersingel.” Door kapotte deuren hadden zwervers vrij toegang tot het studiocomplex. Ze verbleven daar en deden er hun behoeften. Van Niejenhuis: “Die klachten toen zijn opgepakt en verbeteringen zijn doorgevoerd. Het vragen van bemiddelingskosten is een nieuw punt. Dat mag wettelijk niet. Echter hebben wij geen meldingen binnengekregen. Ik heb het vandaag nog gecontroleerd, en bij zowel bij het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag als het Steunpunt Huren is één telefoontje binnengekomen. Toen gevraagd werd om documentatie op te sturen, bleef het daarna stil. Terwijl we juist afhankelijk zijn van deze meldingen.”

Rik Heiner (VVD): “Kunnen we niet zelf steekproefsgewijs controles uitvoeren”

Tjepkema: “Moeten we misschien meer aandacht vragen voor deze meldpunten? Dat huurders weten waar ze met hun problemen terecht kunnen?” Rik Heiner is raadslid voor de VVD: “Kunnen we als gemeente niet zelf iets doen? Kan een huurcommissie niet steekproefsgewijs controles uitvoeren, waarmee we zelf, proactief op zoek gaan naar misstanden?”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Heb je een probleem, meld je”

De wethouder vertelt dat aandacht voor de meldpunten gaat helpen: “Als mensen meldingen doen, dan kunnen wij in actie komen. Daarom zou het mooi zijn dat wat wij hier vandaag bespreken door de media opgepakt wordt, zodat mensen bekend worden met de meldpunten. Heb je een probleem met een verhuurder, dan kun je daar fysiek en online een melding doen. En het idee van meneer Heiner, dat klinkt erg aantrekkelijk. Maar dat kunnen we niet bemensen en organiseren.”

Meer informatie over het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag vind je op deze website. En de website van het Steunpunt Huren vind je hier.