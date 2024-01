Geen Netflix voor Rutte tijdens overnachting in wisselwoning: ‘Één nacht niet te vergelijken met hier jaren wonen’

Foto: Rieks Oijnhausen

Demissionair premier Mark Rutte kwam woensdagmiddag aan in Ten Boer, waar hij de nacht door zal brengen in één van de wisselwoningen. De vertrekkend minister-president keek uit naar een lange en rustige nacht, nadat Rutte de woensdag doorbracht in het Groningse aardbevingsgebied.

Voorafgaand aan de logeerpartij werd Rutte bijgepraat door bewoners van wisselwoningen uit de regio over hun ervaringen tijdens de versterking of nieuwbouw van hun woning.

OOG was niet uitgenodigd om bij de sleuteloverdracht aanwezig te zijn, maar RTV Noord wel. In de onderstaande tweets is te zien waar Rutte de woensdagnacht gaat spenderen.

Nacht in wisselwoning ‘niet te vergelijken’ met de buren

Na de overdracht van de sleutel en de gesprekken met de bewoners sprak Rutte met de pers. De premier liet weten zijn bed nog niet te hebben gevoeld, maar desondanks verwachtte een goede nacht tegemoet te gaan. “Maar ik weet dat één nacht niet te vergelijken is met hoe het is om hier jaren in te wonen”, vertelt de vertrekkende premier. “Ik ga dus niet echt ervaren wat mensen meemaken die hier al heel lang zitten.”

Rutte liet weten groot respect te hebben voor alle mensen in Groningen die de aardbevingsproblematiek doorstaan: “En ook voor alle mensen hier die de problemen in Groningen proberen op te lossen. Dat zijn wel allemaal heel goede mensen.”

Rutte verlaat de Nederlandse politiek zodra een nieuw kabinet is gevormd. Maar de aardbevingsproblematiek en de maatregelen van het kabinet om ze op te lossen blijven tot die tijd wel binnen het takenpakket van het demissionaire kabinet, benadrukte Rutte: “Ik beschouw onszelf als missionair op dit vlak. We gaan met honderd kilometer per uur door tot we tegen een stookblok stuiten. Je kunt niet op dit onderwerp, dit is demissionair dus laat maar zitten.”

In Rutte’s tijdelijke onderkomen in Ten Boer is het volgens de premier vanavond vroeg donker. Op de vraag of de premier straks Netflix aanzet, antwoorde Rutte: “Ik ga denk ik vroeg naar bed, want ik heb last van een lichte verkoudheid.”

Nacht in wisselwoning als afsluiting van dag in aardbevingsgebied

De nacht in de wisselwoning, die Rutte aanging op uitnodiging van een inwoner van Woltersum tijdens een eerder bezoek in november, is de afsluiting van een bezoek van Rutte aan Groningen, waarin de premier wil zien hoe het staat met de schadeafhandeling en versterking van huizen in het aardbevingsgebied.

Rutte was eerder op woensdag in Appingedam, waar de minister-president achter gesloten deuren in gesprek ging met steunpuntmedewerkers en bestuurders van het Instituut Mijnbouwschade Groningen en de Nationaal Coördinator Groningen. Ook sprak Rutte hier met medewerkers van de Commissie Bijzondere Situaties en het Interventieteam Vastgelopen Situaties.

Daarna vertrok Rutte naar Garrelsweer, waar hij het dorpsteam en de voorzitter van het Actieteam Aardbevingen Garrelsweer bezocht. Ook nam de vertrekkend premier een kijkje bij woningen die beschadigd zijn door aardbevingen in het dorp.