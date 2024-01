Gedicht van Guillaume Pool siert dit jaar de poëzievitrine van het provinciehuis

Foto: Rieks Oijnhausen

Op de slotdag van de Nederlandse Poëzieweek verscheen woensdagmiddag een nieuw gedicht in de Poëzievitrine aan de Turfsingel. In de zijgevel van het Provinciehuis staat nu een gedicht van de Surinaams-Harense dichter Guillaume Pool.

Het gedicht werd onthuld door Pool en gedeputeerde Tjeerd van Dekken. De inmiddels 93-jarige dichter, verteller en voordrachtskunstenaar schreef het gedicht ‘Verzoening’ speciaal voor de Poëzievitrine. Vera Post maakte een bijbehorende, kleurrijke illustratie. Pool droeg zijn gedicht, na de onthulling, voor aan belangstellenden.

De Poëzievitrine is een initiatief van Stichting Straatpoëzie Groningen. Eind 2022 werd de vitrine in gebruik genomen met het gedicht Handleiding van Kasper Peters. In de vitrine hangt elk jaar een andere gedicht.