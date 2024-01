Gedeputeerde Top: ”Het ontsteken van de waakvlam draagt niet bij aan het herstel in vertrouwen”

Het tijdelijk op de waakvlam zetten van twee Groninger gaskranen helpt niet mee om het vertrouwen van de Groningers in de politiek te herstellen. Dat zegt gedeputeerde Susan Top van de provincie.

Gisteren nam de regerering het besluit om de waakvlam aan te zetten bij de locaties bij Spitsbergen en Scheemderzwaag. De regering nam deze beslissing, omdat de gemiddelde dagtempratuur dinsdag kouder zou worden dan -6,5 graden Celsius. Dit werd gedaan voor een periode van twee dagen om de gaslevering te kunnen garanderen.

Gedeputeerde Susan Top van de provincie snapt niet waarom staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft besloten om voor zo’n korte periode de waakvlam te ontsteken. ”Het beeld was dat dit alleen in zeer extreme situaties mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Daarvan was natuurlijk nog geen sprake en toch gaat dan vrij makkelijk de waakvlam weer aan. Ik denk niet dat dit helpt in het herstel van vertrouwen”, aldus Top.

De provincie kan weinig doen tegen het besluit van de regering. De gedeputeerde heeft dan ook nog geen contact gehad met de staatssecretaris over de keuze om de waakvlammen te ontsteken. ”Zijn team heeft mij een appje gestuurd op hetzelfde moment dat het besluit naar buiten kwam en verder is er geen contact geweest.”

Susan Top had graag meer toelichting gekregen over het besluit van Hans Vijlbrief en geeft aan niet te begrijpen waarom de keuze is gemaakt. ”Als de staatssecretaris denkt dat hij dit besluit moet nemen, dan moet hij ook de moeite nemen om het hier goed uit te leggen waarom hij denkt niet anders te kunnen.”