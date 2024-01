Fracties willen burgerberaad over afvalvrij 2030: “Diftar kan een uitkomst zijn, maar het doel is belangrijker”

Foto: Kevin van der Laan

De fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren pleiten voor het opzetten van een burgerberaad om er voor te zorgen dat de gemeente Groningen in 2030 afvalvrij is. Een voorstel hiervoor wordt woensdag ingediend tijdens de gemeenteraadsvergadering.

“Hoe zo’n burgerberaad er uit moet komen te zien is aan het gemeentebestuur”, vertelt raadslid Tim van de Vendel. “Wij dienen woensdag een motie in, waarbij, als het wordt aangenomen, het gemeentebestuur er mee aan de slag kan om het uit te werken. Maar ik heb natuurlijk wel ideeën bij zo’n burgerberaad. Wat je wilt is dat je met een groep mensen gaat praten hoe je in 2030 afvalvrij kunt zijn. Daarbij is het belangrijk dat deze groep een goede afspiegeling is van onze gemeente. Je wilt niet dat er alleen inwoners uit Haren inzitten, of alleen mensen die op GroenLinks stemmen.”

Representatieve groep

Die samenstelling die Van de Vendel voor ogen heeft kan het beste vergeleken worden met een taart die gesneden is in verschillende punten. Elke punt vertegenwoordigd een bepaalde groep. “Dat kan bijvoorbeeld op wijk- en dorpsniveau en op leeftijd. Of subjectiever, op inkomensniveau, woonsituatie, of hoeveel afval je produceert. In Amsterdam hebben ze ook gewerkt met een burgerberaad. Daar konden mensen zich voor aanmelden. Uit die aanmeldingen werd op basis van gegevens een zo’n representatieve groep samengesteld.”

Routekaart

De bedoeling is dat deze groep vervolgens gaat nadenken hoe Groningen in 2030 afvalvrij kan zijn. Daarmee wordt bedoeld dat al het afval dat geproduceerd wordt, hergebruikt kan worden. Van de Vendel: “Eigenlijk gaat het in Groningen ontzettend goed en liggen we op koers. Drie jaar geleden werd er door een gemiddelde inwoner 146 kilo restafval geproduceerd. Vorig jaar lijkt dat uit te gaan komen op 97 kilo. De routekaart die we hiervoor opgesteld hebben, loopt tot 2026. De ruimte tussen 2026 en 2030 moet nog ingevuld worden.”

“Diftar kan een uitkomst zijn”

Tijdens de commissievergadering van twee weken geleden opperden verschillende partijen om Diftar in te voeren. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Bied je meer afval aan, dan betaal je meer. Andere partijen, waaronder de SP en Stadspartij 100% voor Groningen, zien dat niet zitten en stelden een referendum voor. Van de Vendel: “Met een referendum ligt er al een keuze op tafel. Bij ons voorstel willen we echt gaan zoeken wat nu het beste is, wat ook gedragen wordt vanuit de samenleving. En ja, Diftar kan een uitkomst zijn. Hoewel wij denken dat er ook aanvullende maatregelen nodig zijn om het doel te behalen. Maar voor het een Diftar-discussie wordt: wij vinden het doel op dit moment belangrijker dan het eventuele middel dat we in gaan zetten.”

Producenten

Daarmee herhaalt het raadslid in zekere zin zijn bijdrage van twee weken geleden in de raad waarin hij opwierp dat een opgelegd systeem niet werkt. Om een afvalvrij 2030 te behalen is participatie belangrijk, waarbij het gaat ook om samenwerking tussen consumenten en producenten. Sommige partijen vinden namelijk niet dat de consument verantwoordelijk is, maar de producent. Want die is er verantwoordelijk voor dat bijvoorbeeld kaas verkocht wordt in plastic verpakkingen.