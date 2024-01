Fracties Provinciale Staten willen spoeddebat over ontsteken waakvlam

Foto: Gijs Bouman -112groningen.nl

De Partij voor het Noorden, SP, BBB, Volt, CDA, GroenLinks en PvdA willen dat er zo snel mogelijk een spoeddebat komt naar aanleiding van het ontsteken van de waakvlam in het Groningenveld. Woensdagochtend wordt besloten wanneer de spoedvergadering plaats gaat vinden.

Maandag maakte demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw bekend dat de gaswinningslocaties bij Spitsbergen en Scheemderzwaag weer op de waakvlam gaan, nadat ze afgelopen herfst waren afgeschakeld. De regering nam deze beslissing, omdat de gemiddelde dagtemperatuur dinsdag kouder zou worden dan -6,5 graden Celsius. Met het ontsteken van de waakvlam zou de gaslevering niet in gevaar komen.

Susan Top (partijloos): “Het beeld was dat dit alleen in zeer extreme situaties mogelijk zou kunnen gaan gebeuren”

Verschillende partijen reageren boos. Dries Zwart van de Partij voor het Noorden woont in het bevingsgebied. “Er is twee dagen vorst en we gooien direct, zonder enige waarschuwing, de putten weer open. Ik zie de noodzaak niet om dit te doen.” Ook gedeputeerde Susan Top (partijloos) was verbaasd: “Het beeld was dat dit alleen in zeer extreme situaties mogelijk zou kunnen gaan gebeuren. Daarvan was natuurlijk nog geen sprake en toch gaat dan vrij makkelijk de waakvlam weer aan. Ik denk niet dat dit helpt in het herstel van vertrouwen.”

Dries Zwart (Partij voor het Noorden): “Rauw op ons dak”

De acht partijen willen van het College weten of zij op de hoogte waren van het opstarten van de gaslocaties. Ook wil men weten hoe de communicatie vanuit het kabinet is verlopen. Ook wil men helderheid over het protocol bij extreme kou. Zwart: “We hadden de overtuiging dat we pas over een waakvlam zouden praten bij een langere periode van -6,5 graden Celsius. Het viel helemaal rauw op ons dak dat het nu al gebeurt.”

Verslaggever Ruben Feiken sprak met gedeputeerde Susan Top: