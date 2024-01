Fleur Gräper (D66) uit Stad wordt demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media

Foto: Provincie Groningen/Balanina Photography

Oud-provinciebestuurder Fleur Gräper (D66) wordt de nieuwe demissionaire staatssecretaris van Cultuur en Media. Dat melden bronnen uit Den Haag aan verschillende media.

De voormalige gedeputeerde voor mobiliteit, die onder meer de grote verbouwing van de zuidelijke ringweg in Groningen in haar portefeuille had, volgt partijgenoot Steven van Weyenbord op. Hij wordt op zijn beurt de minister Financiën als opvolger Sigrid Kaag. Zij stapte op uit het demissionaire kabinet om aan de slag te gaan als Gaza-gezant bij de Verenigde Naties.

Gräper was sinds 1999 lid van de Groninger Provinciale Staten. Sinds 2015 is was namens D66 lid van het college van Gedeputeerde Staten in Groningen met onder andere mobiliteit, openbaar bestuur, Europa, P&O, Facilitaire Zaken en Sport in haar portefeuille. In augustus 2022 maakte Gräper bekend zich niet meer verkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn als gedeputeerde na de Statenverkiezingen in maart vorig jaar. Sindsdien werkt ze onder meer in de Raad van Toezicht van Stichting Het Groninger Landschap.

Het is onwaarschijnlijk dat Fleur Gräper de functie van staatssecretaris lang gaat vervullen, omdat D66 met slechts 9 zetels nu geen plek heeft aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet.