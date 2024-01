Fledderus (voorlopig) niet meer in actie voor HSC na klap in gezicht tegenstander

Foto via FC Groningen

Mark-Jan Fledderus stopt er na één wedstrijd voetballen alweer mee bij HSC in Sappemeer, althans voorlopig. De oud-speler en technisch directeur van FC Groningen zou de beslissing hebben genomen, nadat hij zaterdag een (onopgemerkte) klap uitdeelde aan een tegenstander tijdens zijn debuut.

Dat meldt De Telegraaf, nadat de krant sprak met Eredivisie-directeur Jan de Jong. Fledderus werkt voor de Eredivisie als technisch manager. Fledderus zou schuldbewust zijn geweest in een gesprek over het incident en hebben aangegeven niet meer te gaan voetballen.

Ook HSC-directeur Hans Nijland laat aan de krant weten dat Fledderus, in ieder geval voorlopig, niet meer op een wedstrijdformulier zal staan. Nijland noemt de klap van Fledderus, die hij zaterdagmiddag uitdeelde in een vierdeklasse-duel tegen ODV uit Wijnjewoude, ‘oliedom’ van Fledderus en slecht voor zijn club. Fledderus zelf reageerde eerder al op het voorval op eenzelfde manier en gaf toe dat hij een rode kaart had moeten hebben, ondanks een vermeende provocatie van de tegenstander.

HSC maakte de komst van Fledderus vrijdag bekend. De club hoopte dat het leiderschap van Fledderus hen veilig wist te spelen in de 4e klasse van het zaterdag amateurvoetbal. Fledderus was tussen 2002 en 2017 profvoetballer. De Coevordenaar speelde van 2004 tot 2008 bij FC Groningen. De middenvelder maakte in 89 wedstrijden voor FC Groningen negen doelpunten. Na het einde van zijn profcarrière keerde Fledderus in 2019 terug bij FC Groningen, dit keer als technisch directeur. Begin februari vorig jaar raakte hij zijn baan als technisch directeur kwijt, toen duidelijk werd dat de club afstevende op degradatie.