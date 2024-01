‘Fijne service’ in plaats van boekingskosten voor studiocomplex Oostersingel; raadsfracties hinten naar intrekken verhuurdersvergunning

Foto via Google Maps - Streetview

Van de beloofde beterschap van Holland2Stay voor haar Groningse huurders komt weinig terecht. Na een reeks klachten over de verhuurder in de zomer trekken bewoners opnieuw aan de bel over het ondoorgrondelijke handelen van de verhuurder. Dit keer honen de bewoners de manier waarop onterecht geïnde boekingskosten bij Holland2Stay worden terugbetaald.

In oktober kreeg OOG ook een stroom aan klachten binnen van bewoners van het studiocomplex aan de Oostersingel van Holland2Stay. Toen zaten er, door een kapotte buitendeur meerdere keren per week daklozen in de fietskelder. De buitendeur werd maanden lang niet gerepareerd. Gestolen fietsen, bedreigingen en potloodventers waren het gevolg. Ook de huismeester van het pand kreeg er van langs van de bewoners, omdat hij ongevraagd kamers zou binnenlopen en asociaal gedrag vertoonde naar bewoners en bezoekers.

Media-aandacht brengt Holland2Stay in beweging

Na de stroom van klachten die OOG naar buiten bracht, ondernam Holland2Stay direct actie. De deur werd gefixt en Holland2Stay beloofde directer contact met de bewoners en veranderingen in de organisatie. Maar het conflict in oktober liet echter een bittere nasmaak achter en meerdere bewoners besloten dieper in hun contract met Holland2Stay te duiken. En wat blijkt na onderzoek van Stadsblog Sikkom: bewoners betaalden tussen de 150 en 200 euro aan boekingskosten aan het bedrijf terwijl dat niet mocht. Het bedrijf is al enige jaren op de hoogte van de fout, maar betaalde tot voor kort de foutief in rekening gebrachte bemiddelingskosten alleen terug als de bewoners daar zelf om vroegen.

Het artikel van Stadsblog Sikkom lijkt effect te hebben, vertelt Holland2Stay-oprichter Zjef Bogers: “Na publicatie van de artikelen hebben we vijftig tickets en e-mails binnengekregen met vragen. Wij hebben iedereen vandaag beantwoord. De 35 huurders die recht hadden op terugbetaling, zijn maandag terugbetaald. Een aantal (oud-)huurders zijn al eerder terugbetaald na het indienen van een verzoek. Volgende week maandag betalen wij de verzoeken die deze week behandeld worden uit.”

Holland2Stay houdt hand op de knip: ‘Dit geld hoor je onmiddellijk te krijgen’

Aan de Oostersingel twijfelen bewoners of Holland2Stay schermt met vage kosten en onduidelijkheid over terugbetaling. En dat blijkt te kloppen: Het complex aan de Oostersingel was, voor oktober 2019, ook niet in handen van Holland2Stay. Dat betekent dat ook bewoners die voor oktober 2019 een huurcontract wilden afsluiten onterecht boekingskosten moesten betalen. Aan de Oostersingel zijn de bemiddelingskosten sinds 2019 niet meer in rekening gebracht: bewoners betalen nu een aanbetaling op de borg. Dat betekent dus dat bewoners het geld voor de boekingskosten terugkrijgen, maar wel aan het einde van hun huurperiode.

“Dat de boekingskosten nu een aanbetaling op de borg is, is een prima systeem en het is ook gewoon legaal”, vertelt Ibrahim A’mema (beter bekend als Ibo), die in oktober op de bres sprong voor zijn medebewoners en nu in de zaak rond de boekingskosten is gedoken. “Maar Holland2Stay geeft de bewoners die hier voor eind 2019 kwamen wonen valse informatie over, namelijk dat je dit geld op het eind van je huurperiode krijgt. Dat is niet waar, dit geld hoor je onmiddellijk te krijgen. En daar kwam Holland2Stay niet zelf mee. Dat gebeurde pas nadat we dit zelf hebben uitgezocht.”

Holland2Stay mag de hand niet op de knip houden, vindt Ibo: “Als huurders recht hebben op teruggave van hun geld (bijvoorbeeld doordat de overheid energiekosten compenseert door de hoge gasprijzen), mag de verhuurder dit geld niet voor langere tijd houden en later uitbetalen. Het geld moet onmiddellijk worden uitbetaald om te voorkomen dat de verhuurder winst maakt op dit kapitaal door rente. Daarom is Holland2Stay ook verplicht, in tegenstelling tot wat zij beweerden, om de boekingskosten gelijk over te maken toen het bekend werd dat deze kosten onwettig zijn, en niet pas op het eind van de verhuurperiode.”

Dat is inmiddels ook gebeurd, bevestigt Ibo. Maar dat had volgens de bewoners van het complex aan de Oostersingel wel heel wat voeten in de aarde: “Ik vind niet dat ze moeilijk doen over de uitbetaling zelf. Wat wel een probleem is, is het complete gebrek aan transparantie en in het begin het tegenwerken en slecht communiceren over dit hele probleem. Eerst negeerden ze mijn mails erover. Vervolgens volgde er trage en vage communicatie. Daarna werd het: ‘Ja, je hebt er recht op, maar pas aan het eind van je huurperiode. Toen kwam er ‘er is iets misgegaan’ en toen: ja we wisten al 4 jaar dat het niet mocht, je mag het eigenlijk gelijk hebben.”

Bogers van Holland2Stay zegt zich niet te herkennen in de klachten van de bewoners: “Na de gesprekken met de huurders in de Oostersingel is er veel opgelost. Wij herkennen ons dan ook niet in het moeilijk doen over terugbetalen. Ons beleid is dat terugbetalingen binnen twee weken geregeld moeten zijn. Er kan zich natuurlijk een situatie voordoen waardoor dit door een menselijke fout niet is gebeurd.”

Toch geld innen voor verhuurder via ‘fijne service’

Opvallend genoeg vertelt Bogers dat het door hem opgerichte bedrijf (Bogers is inmiddels zelf niet meer de directeur) tot oktober 2019 heeft geprobeerd om de boekingskosten, die het bedrijf niet mocht vragen, op een andere manier probeerde los te weken bij huurders: een ‘service fee’. Holland2Stay regelde toen, net als aan de Zonnelaan, het beheer van het pand voor een andere verhuurder.

“In het begin van de oplevering van Oostersingel hebben wij, namens de verhuurder (eigenaar), een fee gevraagd”, vertelt Bogers. “Puur en alleen boekingskosten mochten we toen niet vragen, daarom verzorgden we ook – indien gewenst – de aanvraag huurtoeslag voor huurders. Dit was zeker voor internationale studenten een hele fijne service. We hebben dit altijd zorgvuldig met onze jurist besproken, omdat we wisten dat het een veelbesproken item was. In de transitiefase van bemiddelingskosten naar geen kosten, hebben we besloten om vanaf oktober 2019 dit niet meer toe te passen en het aanvragen van huurtoeslag aan te bieden als aparte dienst. Huurders betalen vanaf oktober 2019 slechts een aanbetaling op de borg bij het boeken van een woonruimte.”

De ontboezeming van Bogers laat Ibo in lachen uitbarsten: “Wat is dit voor broodjeaapverhaal! Er was inderdaad een service huurtoeslag in het begin, maar niemand die ik ken heeft daar gebruik van gemaakt. Wat ik hoor, is dat het destijds klonk als een makkelijke manier voor hen om geld te verdienen. Daarnaast staan de boekingskosten compleet los van deze service waar ze het over hebben. Ik snap oprecht niet waar dat opeens vandaan komt. Het klinkt als een hele slechte smoes.”

Bewoners overwegen juridische stappen, intrekken verhuurdersvergunning op tafel in gemeenteraad

Ibo en zijn medebewoners denken inmiddels na over eventuele stappen tegen Holland2Stay: “Ik ben naar het Steunpunt huren gegaan, maar zij kunnen maar beperkt hulp bieden. Het zal waarschijnlijk via de rechter moeten. Ik ga nog kijken wat ik juridisch meer kan doen, maar ik vrees dat dat beperkt is.”

Maar de bewoners krijgen opnieuw bijval uit de gemeentelijke politiek. Nadat de raadsfracties van PvdA, CDA en SP in oktober al een gesprek eisten tussen de gemeente en Holland2Stay na de misstanden in de maanden ervoor, zorgen de ophef over de bemiddelingskosten en de klachten over de afhandeling nu voor zwaarder geschut. De drie partijen willen dat het gemeentebestuur de verhuurdersvergunning van Holland2Stay tegen het licht te houden.

“Ondanks enige verbeteringen blijkt dat de verhuurder bovenop de klachten uit oktober ook oneigenlijke bemiddelingskosten aan huurders heeft gevraagd”, schrijft PvdA-raadslid Rico Tjepkema in mondelinge vragen, die hij woensdag aan het college gaat stellen. “Dat geld krijgen huurders die ernaar vragen nu amper terug. Niet voor niets hebben we in Groningen als eerste stad van Nederland een verhuurdervergunning ingevoerd. PvdA, CDA en SP vinden dat misbruik van huurders in Groningen hard aangepakt moet worden. Wat gaat het college eraan doen om deze continuerende uitbuiting van de huurders van Holland2Stay aan te pakken? Gaat het college de verhuurdersvergunning intrekken of anderszins gebruikmaken van de mogelijkheden van de Wet goed verhuurderschap?”

‘Fouten actief herstellen’

Maar de bal ligt in eerste instantie echt bij Holland2Stay, vindt Ibo: “Holland2Stay moeten een algemene mail sturen naar alle bewoners en proactief contact opnemen met de gedupeerden. Ik heb ze hier alwéér over gemaild en heb alweer geen antwoord. Het is nu een beetje onze verantwoordelijkheid als bewoners om ex-bewoners te contacteren en dat kan natuurlijk niet. Holland2Stay heeft een fout gemaakt en dat moeten ze actief gaan herstellen.”