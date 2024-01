Foto via Gemeente Groningen

De Trompbrug is komende maandag op een aantal momenten gestremd. Daar kunnen fietsers en voetganger last van hebben. Omrijden is op sommige momenten beter.

De gemeente gaat de aansturing van de brug komende maandag verplaatsten naar een andere plek. Daardoor is de brug soms langer dicht dan normaal.

Voor wie geen zin heeft om te wachten: omlopen of omfietsen via de Oosterbrug is het beste alternatief.