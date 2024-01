Felicitaties voor Joost Klein, ESNS blikt tevreden terug op festival dat door 40.000 mensen werd bezocht

Foto: Annemieke Wellin

Eurosonic Noorderslag zit er op. De organisatie laat weten tevreden terug te blikken op de 38ste editie van het evenement, dat zonder incidenten is verlopen.

Op de Grote Markt wordt op deze zondag druk gewerkt aan het afbreken van Eurosonic Air, één van de locaties waar artiesten de afgelopen dagen optraden. “In totaal hebben 280 nieuwe Europese acts zich gepresenteerd aan het publiek en muziekprofessionals”, laat de organisatie weten. “Op de verschillende locaties hebben we ongeveer 40.000 muziekfans mogen begroeten.” Dat aantal ligt lager dan vorig jaar, toen de organisatie nog sprak van 44.000 bezoekers.

Popprijs

Waar van woensdag tot en vrijdag de kijker op Europa was gericht, stond zaterdag, tijdens Noorderslag, ons eigen land centraal. “Ruim vijftig Nederlandse artiesten hebben zich in de kijker gespeeld. Optredens waren er onder andere van Elmer, Froukje, Kay Slice, Ploegendienst, YĪN YĪN en Zoë Livay.” Noorderslag werd afgesloten met de uitreiking van de Popprijs 2023. De prestigieuze prijs werd toegekend aan Joost Klein, die Nederland in mei zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival in Zweden. Klein werd door de jury geprezen om de verbindende factor in zijn muziek.

Felicitaties voor Joost Klein

Dat Klein de Popprijs zou winnen zong de afgelopen dagen al voorzichtig rond. De Friese artiest, die bekend is van nummers als Scandinavian Boy, Wachtmuziek, Ome Robert en Friesenjung, wordt online gefeliciteerd en gelauwerd. Bijvoorbeeld door cultuurgedeputeerde Sijbe Knol (FNP) in Friesland: “Ut namme fan de provinsje Fryslân fan harte lokwinske, Joost. Dit is nummer 1. Wat ons betreft volgt Malmö in mei.” Daarmee maakt Knol een verwijzing naar de toespraak van Klein in Groningen die de douze points benoemde. Douwe schrijft op X: “We kijken naar de grootste Friese artiest aller tijden. Als is dat voor veel nog even wennen.” En Loek: “Deze winnaar hoeft geen uitleg. Waanzinnige show, authentiek en inspirerend.”

Frans Vreeke: “Acts die zich hier hebben gepresenteerd gaan we komende zomer terugzien op Europese podia”

De waarde van Eurosonic Noorderslag is volgens interim-directeur Frans Vreeke nog altijd groot: ”En weer was Groningen bijna een week lang de muziekhoofdstad van Europa en daarbuiten dankzij de inzet en kwaliteit van artiesten, bezoekers, delegates en onze medewerkers. We hebben een prachtige week gehad met een geweldige sfeer. ESNS vervult nog steeds een onmisbare rol voor de Nederlandse en Europese muziekcommunity, en vooral ook voor het Nederlandse talent. Eurosonic, Noorderslag en de conferentie hebben wederom de kracht en de diversiteit van de Europese popcultuur laten zien. We kijken uit naar het muziekjaar 2024, waarin we ongetwijfeld veel acts, die zich op ESNS hebben bewezen, terug gaan zien op de podia van Europese zomerfestivals.”

De volgende editie van ESNS vindt plaats van 15 tot en met 18 januari 2025. Dan zal de focus liggen op Italië.