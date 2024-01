FC Groningen zet vacature online voor nieuwe algemeen directeur

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft een vacature opgesteld voor een nieuwe algemeen directeur. Tot en met 28 januari kunnen kandidaten zich melden.

De eisen voor deze functie zijn niet licht. “FC Groningen zoekt een sterke persoonlijkheid met jarenlange ervaring in leidinggevende managementfuncties, bij voorkeur in de topsport/bedrijfsleven”, staat vermeld in de vacature. Ook moet de persoon in kwestie voor een verbindende rol bekleden met goede bedrijfsresultaten.

Wouter Gudde werd in 2019 als algemeen directeur aangesteld als opvolger van Hans Nijland, die de functie toen 23 jaar had bekleed. Samen met Technisch Directeur Mark-Jan Fledderus was het doel helder: samen naar de Grote Markt, oftewel: Europees voetbal.

Maar het liep anders. De laatste twee jaar is FC Groningen in een neerwaartse spiraal terecht gekomen. Een dreigende degradatie deed Mark-Jan Fledderus al eerder de das om.

Onder een nieuwe trainer kon FC Groningen dit seizoen het wederom niet waarmaken en koos Gudde zelf zijn positie op te geven, samen met voorzitter van de RvC Erik Mulder.

Voor Mulder werd al een vervanger gevonden in Jakob Klompien. Hij mag nu op zoek naar een nieuwe algemeen directeur met een vernieuwend beleid.