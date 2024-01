FC Groningen wil uitstel uitwedstrijd tegen Emmen vanwege ziektegolf onder spelers en staf

Foto via FC Groningen.

Er heerst ziekte onder de spelers en staf van FC Groningen. Zestien spelers waren woensdag niet aanwezig op het trainingsveld. De club wil daarom dat de KNVB de uitwedstrijd tegen FC Emmen van komende vrijdag verplaatst naar een ander moment.

De eerste tekenen van een uitbraak van het norovirus bij FC Groningen waren dinsdag al zichtbaar rond de gewonnen bekerwedstrijd tegen Excelsior. Volgens bronnen rond de club voelden meerdere spelers en stafleden zich toen al niet goed. Inmiddels zouden 22 spelers ziek zijn en ook verschillende stafleden, waaronder trainer Dick Lukkien, zouden woensdag ziek naar huis zijn gegaan.

Het is nog niet duidelijk of de KNVB het verzoek van FC Groningen gaat inwilligen. Dat wordt waarschijnlijk komende donderdag duidelijk. Hoe het gaat met de wedstrijd tegen Jong Ajax van maandag is nog niet bekend.