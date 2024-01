FC Groningen overleeft en wint: 0-1 bij Jong Ajax

Foto via FC Groningen

FC Groningen wint in het eerste competitieduel van 2024 van Jong Ajax. De eerste helft begonnen de Groningers sterk, maar na de rust was het voor de groen-witten overleven. Na 90 minuten voetballen, kon een uitgeput FC Groningen de winst verdient binnen slepen.

De week voorafgaand aan het duel was onrustig voor de ploeg van Dick Lukkien. Na de gewonnen bekerwedstrijd vielen zowel spelers als staf bij bosjes neer, met als dieptepunt een opkomst van slechts zes speler op de woensdagmiddagtraining.

Inmiddels lijkt de selectie weer aardig bijgekomen van dit besmettelijke norovirus en is enkel aanvoerder Leondro Bacuna in Groningen achtergebleven. De aanvoerder wordt vervangen door Thijmen Blokzijl. Verder begint FC Groningen met een inmiddels vertrouwde opstelling aan de wedstrijd tegen de jongelingen van Ajax.

Eerste helft

In de openingsfase van de wedstrijd lijkt het virus geen duidelijke sporen te hebben achter gelaten binnen het elftal. De FC zet veel druk, waardoor de eerste kansen voor de gretige bezoekers uit Groningen zijn.

Na ruim een kwartier spelen verovert de FC de bal rond het strafschopgebied. Romano Postema legt de bal uitstekend zijwaarts klaar voor aanvalspartner Thom van Bergen, die de bal hoog langs keeper Tom de Graaff werkt. De FC komt verdiend op voorsprong.

In het restant van de eerste helft kennen de Groningers noch grote problemen noch grote kansen. Waar Jong Ajax zichtbaar meer moeite heeft met opbouwen richting het Groningse doel, kan de FC ook geen echt gevaarlijke actie opzetten richting het Amsterdamse doel. De groen-witten gaan met een klein verschil van één doelpunt rusten.

Tweede helft

FC Groningen begint ongewijzigd aan de tweede helft. Toch lijkt het alsof bij de elf van Lukkien de tank al bijna leeg is. De jonge Ajacieden zijn veel in balbezit en bewegen keer op keer richting het Groningse doel. De verdediging van de FC moet hard werken om echt gevaar te voorkomen.

Dit blijft het spelbeeld gedurende de tweede helft. In de slotfase lijken de wissels Fofin Turay, Isak Maata en Kian Slor voor verse energie te zorgen en kan de FC nog een paar keer richting het Amsterdamse doel bewegen. Na drie minuten blessuretijd trekt een zichtbaar vermoeid FC Groningen de winst over de streep.

Daarmee eindigt de wedstrijd in 0-1 en neemt de Trots van het Noorden drie punten mee terug naar Groningen. Na 21 gespeelde wedstrijden is dat goed voor plek zes in de Keuken Kampioen Divisie. Op vrijdag speelt FC Groningen alweer tegen een jeugdteam, dan komt Jong AZ op bezoek in de Euroborg.