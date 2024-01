FC Groningen ontmoet Fortuna Sittard in kwartfinale KNVB Beker

FC Groningen neemt het in de kwartfinale van de KNVB Beker op tegen Fortuna Sittard. Zaterdagavond vond de loting plaats.

De wedstrijd wordt op 6, 7 of 8 februari gespeeld in de Euroborg. Met Fortuna Sittard, dat op dit moment op de twaalfde plek staat in de Eredivisie, ontmoet de FC ook een oude bekende. De Limburgse club wordt namelijk getraind door Danny Buijs en Adrie Poldervaart, die beide een geschiedenis in Groningen hebben liggen. FC Groningen heeft de kwartfinale bereikt door overwinningen op Rijnsburgse Boys, Willem II en Excelsior. Fortuna Sittard won van Almere City, FC Eindhoven en Sparta Nijkerk.

Op dit moment zijn er nog tien ploegen in de race voor de beker. Twee achtste finalewedstrijden moeten nog gespeeld worden.