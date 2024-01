FC Groningen kegelt Excelsior uit de beker en gaat door naar de kwartfinales

Foto: Wikifrits - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4677542

FC Groningen heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. In Rotterdam werd dinsdagavond Excelsior met 2-0 verslagen.

In het Van Donge & De Roo Stadion ging het lange tijd gelijk op. De FC werd in het eerste half uur niet echt gevaarlijk. Excelsior daarentegen wist met Oscar Uddenäs en Couhaib Driouech een aantal keren gevaarlijk uit te breken. Noah Naujoks leek ook de 1-0 in de touwen te schieten, maar dit doelpunt werd afgekeurd omdat Driouech volgens de grensrechter buitenspel stond. Groningen kreeg in de slotfase van de eerste helft een grote kans nadat Romano Postema zich vrij wist te spelen. Hij kon niet optimaal profiteren omdat doelman Norbert Alblas op tijd zijn doel uit kwam.

In de tweede helft oogde FC Groningen scherper. Uiteindelijk moest het publiek tot de 72ste minuut wachten tot de brilstand van het scorebord verdween. Thom van Bergen van de FC was Mimeirhel Benita van Excelsior te slim af en wist een steekpass te laten arriveren bij Romano Postema die fraai afrondde: 1:0. Zes minuten later was het opnieuw Postema die raak schoot. Benita leverde de bal in bij Luciano Valente. Door goed overzicht kreeg hij de bal bij Postema, die daar wel raad mee wist.

Door de overwinning gaat de FC door naar de kwartfinales van de beker. Eerder wist de FC de Rijnsburgse Boys en Willem II al te verslaan.