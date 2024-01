FC Groningen introduceert ‘Max van den Berg prijs’

Foto: Lieke Molenaar, Rijksuniversiteit Groningen

Stichting FC Groningen in de Maatschappij introduceert de ‘Max van den Berg Prijs’. Lokale initiatieven die zich inzetten voor Meer & Beter Bewegen kunnen zich daarvoor nomineren.

De prijs is een eerbetoon aan de voormalig commissaris van de koningin en koning. Hij trad eind 2010, daags na de oprichting van Stichting FC Groningen in de Maatschappij, aan als bestuursvoorzitter, maar treedt na dit seizoen af. De ‘Max van den Berg Prijs’ houdt in dat lokale initiatieven die inzetten op Meer & Beter Bewegen zich bij FC Groningen kunnen aanmelden. De winnaar mag tijdens een activiteit gebruikmaken van faciliteiten van de FC. Dit kan bijvoorbeeld een ruimte in het stadion zijn, of de inzet van maatschappelijke trainers van de FC.

Alleen inwoners of bewonerscollectieven van de provincie Groningen of Drenthe, non-profit organisaties zoals sportverenigingen, welzijnsorganisaties, stichtingen en wijkinitiatieven kunnen worden genomineerd. De activiteit vindt plaats voor 1 juli van dit jaar en past bij de doelstellingen en ambities van FC Groningen in de Maatschappij. Het gaat om een concrete doelstelling, waarvan de resultaten gemeten kunnen worden.

Nomineren kan tot 29 februari. De beoordeling vindt plaats door het bestuur en de klankbordgroep van de stichting, onder leiding van Max van den Berg. De winnaar zal feestelijk worden benoemd tijdens het programma in de maatschappelijke skybox.