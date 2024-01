FC Groningen creëert veel kansen, maar verliest van VFL Bochum

Beeld: VFL Bochum

FC Groningen heeft een oefenwedstrijd met het Duitse VFL Bochum met 2-1 verloren. De Groningers creëerden genoeg om al vroeg in de wedstrijd veel doelpunten te maken, maar lieten dat na.

De mannen van trainer Dick Lukkien beginnen scherp aan de wedstrijd. Al binnen een minuut wordt Jorg Schreuders aangetikt in het zestienmetergebied en krijgt FC Groningen een strafschop. Het is stadjer Romano Postema die achter de bal gaat staan, maar een zwak schot kan makkelijk worden gestopt door doelman Hugo Rölleke.

Groningen krijgt in het restant van de eerste helft grote kansen om de score alsnog te openen. Thom van Bergen, Jorg Schreuders en weer Romano Postema lukt het niet de kansen te benutten tegen de nummer 14 van de Bundesliga. Bochum, dat voornamelijk met wisselspelers speelt, krijgt in de hele eerste helft slechts één kansje.

Tweede helft

Ook de tweede krijgt Groningen een grote kans de score te openen. Een vrije trap van de ingevallen Tika de Jonge wordt maar net door Leandro Bacuna overgekopt. Na een uur spelen wisselt FC Groningen acht keer. Niet lang daarna, in de 62e minuut, is het Bochum dat op een 1-0 voorsprong komt. Een schot van Moritz-Broni Kwarteng wordt van richting veranderd door Nick Bakker, waardoor doelman Jasper Meijster kanlsoos moet toekijken hoe de bal in het doel valt

In de 81e minuut komt FC Groningen op gelijke hoogte door een doelpunt van invaller Kian Slor. Danilo Soares wil de bal terugspelen op de keeper maar raakt de bal totaal verkeerd. Slor is er als de kippen bij en schuift de bal gecontroleerd in de rechter benedenhoek.

Maar toch komt Bochum weer op voorsprong. Moritz Broschinski komt één op één met Thijmen Blokzijl en schiet de bal hard langs hem heen boven in het doel, 2-1 voor Bochum.

FC Groningen hervat de competitie op vrijdag 19 januari met een uitwedstrijd tegen FC Emmen. Op dinsdag 16 januari wacht eerst nog een bekerduel in Rotterdam tegen Excelsior.

Opstelling FC Groningen

Jurjus(’60 Meijster); Prins(’60 Määttä), Peersman (’45 Bakker), Rente (’60 Blokzijl), Bacuna(’60 Beukers); Hove (’45 De Jonge) Pelupessy; Valente (’60 Turay), Van Bergen (’60 Potma), Postema (’60 Lien), Schreuders(’60 Slor).

VFL Bochum – FC Groningen 2-1

’62 1-0 Kwarteng

’81 1-1 Slor

’83 2-1 Broschinski