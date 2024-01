Evert Hoolwerf wint tweede marathon op natuurijs in Noordlaren

Screencap uit livestream via Schaatsen.nl

Bij de mannen heeft Evert Hoolwerf de tweede marathon op natuurijs van deze winter gewonnen. Hoolwerf versloeg Jordy Harink en Harm Visser op de meet na 115 ronden op de 333 meter lange baan in Noordlaren.

Ondanks verschillende ontsnappingspogingen bleef het peloton lang bij elkaar om alle opportunisten terug te halen. Pas in de laatste veertig ronden wisten de favorieten, met hulp van ploeggenoten, het peloton uit elkaar te trekken en een ronde voorsprong te pakken. Een groep van dertien mannen bleef over om uiteindelijk te gaan bepalen wie er won. Ontsnappingspogingen werden allemaal teruggehaald.

Harm Visser leek in de laatste rondes in uitgelezen positie te zitten om zijn tweede natuurijsmarathon (en zijn zevende zege in het marathonseizoen) op zijn naam te schrijven. Maar terwijl Hoolwerf in de laatste ronde naar de meet begon aan zijn eindsprint, kwam Visser in het gedrang en maakte in de één na laatste bocht een paar flinke missers. Daarmee was voor Visser de kans voorbij en kwam Hoolwerf, met een paar meters afstand als eerste over de meet.

Eerder op de woensdagavond won Marijke Groenewoud de marathon voor vrouwen in Noordlaren. Lianne van Loon en Esther Kiel werden tweede en derde. De marathon in Noordlaren is voorlopig de laatste, zo meldde de KNSB woensdagavond aan RTV Drenthe. De dooi gooit waarschijnlijk roet in het eten voor een derde wedstrijd, aldus de schaatsbond.