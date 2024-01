Europaweg is komend weekend dicht richting Westerbroek onder viaduct Ring-Zuid

Foto via Groningen Bereikbaar

De Europaweg is komend weekend dicht onder het viaduct van de zuidelijke ringweg voor verkeer richting Westerbroek.

De weg is afgesloten vanaf vrijdagavond 19:00 uur tot maandagochtend 06:00 uur. De gemeente Groningen gaat tijdens de afsluiting kabelwerkzaamheden uitvoeren. De toerit naar Ring Zuid richting Drachten en Assen blijft bereikbaar voor verkeer vanuit het centrum.

Vanuit de richting Westerbroek kan verkeer niet de ringweg op richting Julianaplein, omdat door de afsluiting de voorsorteerstrook naar Ring Zuid is afgesloten. Dit verkeer wordt omgeleid via de Europaweg, Sontweg, Bornholmstraat en daar de zuidelijke ringweg opgeleid. Verkeer op de Europaweg dat verder over de Europaweg wil of naar de Boumaboulevard, kan ook omrijden via de Sontweg, Bornholmstraat en via de Herningweg terug naar de Europaweg. Verkeer naar de A7 richting Hoogezand moet omrijden via de Sontweg en de Sint-Petersburgweg.