EU financiert baanbrekend onderzoek naar therapie met psychedelica

Foto: Joris van Tweel

Een Europees samenwerkingsverband van 19 organisaties, waaronder het UMCG, ontvangt ruim 6,5 miljoen euro van de Europese Unie om onderzoek te doen naar de toepassing van psilocybine.

Psilocybine is het werkzame stofje in paddenstoelen (paddo’s) dat een hallucinerend effect heeft. Het kan helpen bij het verlichten van psychologische nood bij mensen die lijden aan een ongeneeslijke, progressieve ziekte als MS, ALS, de ziekte van Parkinson of COPD.. Dit is de eerste keer dat de EU een klinische studie naar psychedelica-ondersteunde therapie financiert.

Het klinisch onderzoeksprogramma PsyPal vindt plaats in negen landen en wordt gecoördineerd door het UMCG. De studie gaat begin dit jaar van start. Meer dan honderd patiënten worden behandeld op vier verschillende klinische ondezoekslocaties in Europa, elk gericht op een specifieke aandoening: Het UMCG is de locatie voor onderzoek bij mensen met COPD.

Eerdere pilotstudies met psilocybine hebben een aanzienlijke vermindering van depressieve stemmingen en angsten aangetoond bij mensen met een terminale kankerdiagnose, met soms langdurige positieve effecten.

“Er is steeds meer erkenning dat behandelingen met geestverruimende middelen patiënten voor wie alternatieven niet effectief zijn kunnen helpen We zijn benieuwd of we het lijden van deze patiënten kunnen verlichten,” zegt Robert Schoevers, hoogleraar en hoofd psychiatrie aan het UMCG. “Tegelijkertijd willen we de langetermijnresultaten van deze behandeling onderzoeken, iets dat vaak over het hoofd wordt gezien maar van enorm belang is.”