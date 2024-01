Ester Kuiper wordt de nieuwe baas van Lentis

Foto via Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland

Ester Kuiper is benoemd tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentis. Kuiper volgt Arien Storm, die begin vorig jaar al besloot om te vertrekken.

De 52-jarige Kuiper begint op 11 maart aan haar functie, waarin ze voorzitter wordt van de Raad van Bestuur van zowel Lentis als Lentis GGZ.

Na een carrièrestart bij de overheid werd Kuiper in 2013 bestuurder in de zorg. Eerst als directeur bij Espria en sinds 2018 is ze lid van de Raad van Bestuur van de Kwadrantgroep, een grote zorgaanbieder in de ouderenzorg in Friesland.