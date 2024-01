Esmé van den Boom nieuwe Stadsdichter van Groningen

Foto: Rieks Oijnhausen

Esmé van den Boom is zondagmiddag benoemd tot nieuwe stadsdichter van Groningen. De benoeming vond plaats in De Oosterpoort.

Van den Boom volgt Myron Hamming op die de afgelopen drie jaar stadsdichter was. Hamming trad nog één keer op en gaf vervolgens het stokje door, waarbij wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) van Cultuur de naam van de nieuwe stadsdichter bekendmaakte. Van den Boom is de elfde stadsdichter van de gemeente. Ze werd geboren in 1993. Eerder trad ze op tijdens de Frankfurter Buchmesse en was te horen en te zien op podia en festivals als Noorderzon, Dichters in de Prinsentuin, Read My World en Onbederf’lijk Vers.

Haar werk draait altijd om fascinatie en ontdekking, en onderzoek naar het vertrouwde. In het collegejaar 2016-2017 was ze Huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen. Van den Boom debuteerde met de dichtbundel ‘Eigen Kamers’, die door uitgeverij Passage werd uitgebracht.