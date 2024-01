Enige blijdschap, maar ook grote verbazing in raad over verhuizing groot dancefeest naar Stadspark

Met enige blijdschap, maar ook met grote verbazing hebben de fracties van Student & Stad, D66, VVD en Stadspartij 100% voor Groningen gelezen hoe het gemeentebestuur deze zomer een groot dancefestival van Free Your Mind plaats laat vinden in het Stadspark, in plaats van MartiniPlaza.

De evenementen in het Stadspark zijn dit jaar beperkt in aantal en omvang. Om de lege plekken die daardoor ontstaan op te vullen, heeft de gemeente twee ‘nieuwkomers’ opgenomen in de programmering Eén daarvan is nog in ontwikkeling. De andere is al wel bekend: het Free Your Mind festival. Dat verhuist dit jaar van MartiniPlaza (waar het aantal housefeestjes omlaag moet in aantal en volume vanwege geluidsoverlast) naar het Stadspark. Het festival wordt groter en zorgt daarmee, in tegenstelling tot MartiniPlaza, mogelijk juist voor meer overlast.

“Er is enerzijds blijdschap, omdat het college in ieder geval voor 2024 toch de mogelijkheid ziet om Free Your Mind te laten plaatsvinden in het Stadspark”, schrijft raadslid Daan Swets (Student & Stad). “Dit hoewel er, door de eerdere beperking, minder dance-events in Groningen zullen plaatsvinden. Maar het wekt anderzijds ook grote verbazing, omdat eerder genoemde fracties eind november nog een motie indienden waarin uitdrukkelijk aan het college is gevraagd om

de MartiniPlaza nog een jaar te geven. Tijdens de behandeling gevraagd is of het mogelijk was om de geluidsdagen van het Stadspark in te zetten voor MartiniPlaza. Er is vanuit het college geen enkel signaal geweest dat zij voornemens was om een dance-event in het Stadspark mogelijk te maken.”

De vier partijen vragen zich af waarom ze ineens voor een voldongen feit lijken te staan bij de planning van het dance-evenement in het Stadspark. Swets: “De wethouder gaf in november aan het zich aan te trekken dat de raad niet bijtijds

geïnformeerd was over het voornemen om dance-events in MartiniPlaza af te schalen. Toch werden raadsfracties op 10 januari voor een voldongen feit gesteld dat er in Stadspark een dance-evenement plaatsvindt in de zomer. De wethouder gaf destijds ook aan dat dance evenementen binnen minder geluidsoverlast geven dan dance-evenementen in de buitenlucht. Waarom maakt het college dan toch de keuze voor minder dance evenementen binnen en meer in de buitenlucht?”