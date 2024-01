Elf miljoen voor achterstandswijken

De gemeente Groningen krijgt van het rijk tot en met 2026 in totaal elf miljoen euro om te investeren in achterstandswijken.

Het geld is bedoeld om in Paddepoel, Selwerd, Vinkhuizen, Oosterparkwijk, Indische buurt en De Hoogte in te zetten. Met het geld moeten armoede en schulden worden voorkomen. Verder moeten de weerbaarheid en veerkracht worden gestimuleerd en de ontwikkeling van jonge kinderen bevorderd. Het geld wordt verstrekt in het kader van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.

Het bedrag komt bovenop allerlei ander geld dat al in die wijken besteed wordt,