Eerste ‘Lieve Briefje’ van 2024 voor Stichting Present Groningen

Foto: Christoph Meister voor de Week van de Lieve Briefjes

Vanaf komende zaterdag vindt in Groningen weer de Week van de Lieve Briefjes plaats. De eerste is inmiddels uitgedeeld: wethouder Inge Jongman ga vrijdag alvast het startsein door het eerste briefje te overhandigen aan Babette Versloot van de stichting Present Groningen.

Stichting Present Groningen is een organisatie die vrijwilligers verbindt aan mensen met een hulpvraag. Het doel van de Week van de Lieve Briefjes is mensen met elkaar te verbinden. Daarom is de Stichting Present een terechte ontvanger van het eerste exemplaar van dit jaar, aldus Jongman: “Je inzetten voor een ander en oog hebben voor elkaar is van onschatbare waarde. Babette maakt het mogelijk dat mensen een steentje kunnen bijdragen aan een mooiere samenleving en daarom vind ik dat zij een lief kaartje verdient.”

De Week van de Lieve Briefjes is een initiatief van stichting BuitengewoonZijn.NU en wordt mede georganiseerd door Senza Communicatie en ondersteund door onder meer Gemeente Groningen, Qbuzz, Biblionet en vrijwilligers die de kaartjes verspreiden. De ontwerpen van de kaartjes zijn dit jaar belangeloos gemaakt door vier inzenders van ontwerpwedstrijd: Arjanne van Zwol, Cindy Heyden, Pauline Neefs-Franke en Monique Duinstee. De speciaal voor deze week ontwikkelde Lieve Briefjes (ansichtkaartjes) zijn gratis af te halen op verschillende plekken Groningen, waaronder alle bibliotheken in de provincie, bij servicepunten van Qbuzz en bij verschillende bibliotheken en welzijnsinstellingen.

De kaart met afhaalpunten is hieronder te vinden. De kaarten online bestellen is ook mogelijk tegen een kleine vergoeding via deze website.