Eerst grijs met regen, in het weekeinde speldenprik Koning Winter

Foto Andor Heij. Winter, ijs op vijver Indische Buurt

Woensdag vallen er enkele buien en buitjes. Verder klaart het nu en dan even op en wordt het 9 of 10 graden. De wind uit het westen tot zuidwesten is vrij krachtig en neemt later in de middag af.



Door: Johan Kamphuis

Donderdag blijft het tot in de avond droog. Er is veel bewolking. Verder is het rustig weer bij een zwakke oostenwind en is het met 5 graden als maximumtemperatuur een stuk minder zacht. In de nacht minima rond het vriespunt.

Vrijdag stroomt er nog koudere lucht ons gebied binnen. Met een matige oostenwind wordt het 2 graden. Het is waterkoud en droog. In de nacht minima rond het vriespunt.

Zaterdag gaan we in de loop van de dag iets ongewoons zien. De zon gaat doorbreken! Het blijft droog en een matige noordoostenwind voert koude lucht aan, de temperatuur schommelt rond het vriespunt. Er volgt een heuse winternacht met lichte tot matige vorst, minima tussen -4 en -6 graden.

Zondag wordt een heuse en vriendelijke winterdag zoals veel mensen hem graag zien. Er is veel zon en het vriest de hele dag 1 of 2 graden bij een matige noordoostenwind, windkracht 3. In de nacht weer meest lichte vorst met minima rond -2 tot -5 graden.

Maandag volgt met op veel plaatsen een ijsdag, het kwik schommelt dan rond het vriespunt of er iets onder. In de nacht lichte tot matige vorst.

Hoe mooi de ontwikkelingen ook zijn voor de winterliefhebber, de kans op doorzettende vorst (van betekenis) lijkt vooralsnog niet zo groot. Eerst de winter maar eens in huis halen.