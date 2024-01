Een avond vol aandacht voor jouw burgerinitiatief

Het magazine van Link050

Jeanet Verveer was vanochtend te gast bij OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Iedere maand komt iemand van de vrijwilligersvacaturebank link050 vertellen over vrijwilligerswerk. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Rick van der Velde, Saskia de Vries en Jeanet Verveer.

Link050 organiseert op dinsdag 13 februari een avond over burgerinitiatieven in buurtcentrum Het Dok in de wijk Lewenborg. Deze avond wordt georganiseerd ter gelegenheid van het uitbrengen van een tijdschrift met als thema burgerinitiatieven. Het tijdschrift kan gratis worden opgehaald bij link050 aan de Herestraat 100. Voor deelname aan de avond is inschrijven via de website een vereiste.

Een burgerinitiatief ontstaat doordat een groepje mensen wil dat er iets gedaan wordt aan een probleem. Ze beginnen een actie zonder te wachten op de overheid of de gemeente. Dit kan een klein initiatief zijn, maar het kan ook een grote actie zijn, vertelt Verveer. ‘Er was bijvoorbeeld een mevrouw in Selwerd. Ze merkte dat klasgenoten van haar kinderen moeite hadden met Nederlands. Vervolgens is ze samen met een vriendin begonnen met hulp bieden. Nu hebben ze een aantal vrijwilligers en ze hebben zelfs iemand in dienst. Zo kun je klein beginnen en groeien.’

