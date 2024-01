DUO zet 1,3 miljard euro aan studieschulden om naar gift

Foto: Richard Broekhuijzen via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Afgelopen week hebben ruim 183.000 (oud-)studenten bericht gehad dat (een deel van) hun studieschuld is omgezet in een gift.

Dat meldt DUO maandagochtend. Volgens het uitvoeringsinstituut voor onderwijs gaat het om een bedrag van gemiddeld 7.500 euro per persoon. De omzetting vond plaats voor (oud-)studenten die in 2023 binnen 10 jaar hun diploma hebben behaald voor een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs of hoger onderwijs.

Volgens DUO is de totale studieschuld van alle (oud-)studenten in Nederland door de omzetting gedaald met 1,3 miljard euro. Het aantal studieschulden dat is omgezet naar een gift, is vergelijkbaar met dat van vorig jaar. DUO verwacht dat, door de herinvoering van de basisbeurs per september, het aantal omzettingen de aankomende jaren zal gaan stijgen.

De omzetting van studieschulden geldt voor de basisbeurs, aanvullende beurs en het studentenreisproducten die aan studenten in het mbo (niveau 3 en 4), het hbo en de universiteit zijn verstrekt als ‘prestatiebeurs’. Dit betekent dat studenten eerst een studieschuld opbouwen. Over deze schuld wordt iedere maand rente berekend. Als studenten binnen de diplomatermijn van 10 jaar een afsluitend diploma behalen, dan wordt de prestatiebeurs omgezet in een gift. Studenten hoeven de basisbeurs, de aanvullende beurs, het studentenreisproduct en de daarover opgebouwde rente dan niet terug te betalen.