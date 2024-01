Duikers brandweer gebruiken vrieskou voor training op en onder het ijs: ‘Na tien minuten toch wel heel koude vingers’

Foto: Brandweer Groningen

De vrieskou is niet alleen fijn voor schaatsliefhebbers. Ook de duikers van de brandweer zijn blij als het een paar dagen gevroren heeft. Donderdag was een mooie kans voor de brandweerduikers, die met beide handen werd aangegrepen op het Paterswoldsemeer.

Met een paar centimeter ijs op het meer doken de duikers in het ijswater, om te oefenen met hulpverlening aan mensen of dieren die tijdens ijzige omstandigheden te water raken. Bijvoorbeeld tijdens het schaatsen in een wak terechtkomen.

Tijdens de ijsduik zwemmen de duikers zo’n vijftien meter van de kant. Daar krijgen ze de opdracht om met een mes een wak te maken. Dat lukt beide duikers uiteindelijk wel, maar het is niet zo makkelijk als het lijkt: zonder mogelijkheid om je onder water af te zetten moeten ze veel kracht zetten.

Weinig zicht, alles op de tast en koude handen en voeten

IJsduiken is totaal anders dan gewoon duiken, vertelt duikinstructeur Arjan Hamersma op de website van de brandweer. Duikers kunnen namelijk niet zomaar naar boven onder het ijs: “Normaal kun je als duiker naar boven zwemmen in overleg met de duikploegleider, bijvoorbeeld als ze onder water vast komen te zitten. Maar dat kan niet als er ijs ligt. Je enige weg terug is dan via het wak. Daarom zitten de duikers vast aan een lijn, zodat ze het wak weer terug kunnen vinden. Zonder de lijn kunnen ze de weg terug namelijk maar heel moeilijk vinden, omdat ze onder water weinig zien en alles op de tast moeten doen.”

Door de temperatuur krijgen de duikers natuurlijk ook te maken met een ander probleem: de kou. Waar duikers in normale omstandigheden gemiddeld een half uur onder water blijven, is een ijsduik niet langer dan tien minuten. Hamersma: “Het duikpak en het masker beschermen het lichaam en het gezicht redelijk goed tegen de kou, maar de vingers beginnen na tien minuten toch wel heel koud aan te voelen.” Maar volgens de brandweer is daar een trucje voor: de duikers gieten voor hun plons in het water warm water in hun handschoenen.

Tips

Wat kunnen bijvoorbeeld schaatsers zelf doen als ze door het ijs zakken? Hamersma geeft een paar tips: “Probeer rustig te blijven en roep om hulp. Breek het ijs af tot het sterkste stuk en rol op het ijs. En als dat allemaal niet lukt, is het fijn om te weten dat er geoefende duikers paraat staan om je te redden.”