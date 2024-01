Drukte in Martini Ziekenhuis na nieuwjaarsnacht: veel bloedvergiftigingen en brandwonden

De hoofdingang van het Martini Ziekenhuis - Foto: Kees Stuip voor Martini Ziekenhuis

Oud en nieuw is voor sommigen allang achter de rug, maar bij het Martini Ziekenhuis druppelen nog steeds patiënten binnen na nieuwjaarsnacht. Op sommige afdelingen is zelf sprake van een stijging ten opzichte van vorig jaar.

Op de Spoedeisende Hulp werden deze nieuwjaarsnacht tot 07.00 uur in totaal 25 patiënten behandeld, waarvan één persoon jonger dan vijftien jaar. Bij de jaarwisseling 2022/2023 waren dat in totaal zestien patiënten.

Van de 25 patiënten hadden elf een bloedvergiftiging, terwijl dit vorig jaar twee personen waren. Er was dit jaar op de Spoedeisende Hulp ook sprake van meer agressie bij patiënten; één patiënt moest met inzet van beveiliging uit het ziekenhuis worden verwijderd.

Brandenwondencentrum

In het Brandwondencentrum kwamen opvallend veel patiënten die als omstander door een vuurpijl waren getroffen. Brandwondenarts Stefan Doornbos: “Het was een drukke nacht. We hebben veertien patiënten behandeld, waarvan we drie hebben moeten opnemen. Wat we vooral dit jaar zagen zijn jonge kinderen, die door eigen vuurwerk of door de omgeving letsel opliepen.”

Het Martini Ziekenhuis is een van de drie brandwondencentra van Nederland en kreeg daardoor veel telefoontjes van andere ziekenhuizen. Doornbos: “Onze telefoon stond roodgloeiend. Ziekenhuizen uit ons verzorgingsgebied en uit de regio vragen om adviezen als ze zelf mensen opvangen met brandwonden. Vaak om na te vragen wat voor die patiënt de beste behandeling was.”

Het patiëntencijfer ligt op deze afdeling van het Martini Ziekenhuis (vooralsnog) lager dan vorig jaar, maar die balans is pas later op te maken volgens Doornbos. “We krijgen nu nog steeds patiënten verwezen met vuurwerkletsels. Pas in de loop van de maand worden de cijfers bekend.”

Vorig jaar waren er in de periode van 27 december tot 5 januari 2023 36 patiënten behandeld in het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis.