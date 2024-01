Druilerige dinsdag eindigt met flinke windstoten; vanaf donderdag minder buien en kouder

Tot en met het einde van de week wordt het weer in Groningen qua buienactiviteit nog niet om over naar huis te schrijven. Maar na woensdag neemt de buienactiviteit wel af en daarmee gaat ook de temperatuur steeds een stapje naar beneden.

Volgens weerman Johan Kamphuis wordt dinsdag een onstuimige dag. Aan de kunst stoomt een (zuid)westerstorm op: “In ons gebied vind het zwaartepunt van de storm in de avond en nacht plaats. In de avond en nacht is er kans op zeer zware windstoten met snelheden tot rond 100 km/ uur. Verder is het dinsdag bewolkt, met in de ochtend hier en daar een streepje zon. In de namiddag of avond gaat het flink regenen, gevolgd door een aantal buien. Het wordt 11 graden.”

“Woensdag is het ook regelmatig nat”, vervolgt de weerman. “Maar donderdag is het droger met kans op wat zon. Woensdag wordt het 10 en donderdag 8 graden. Vanaf zaterdag of zondag wordt het kouder met een naar noordoost draaiende wind. Overdag ligt het kwik enkele graden boven het vriespunt en in de nachten kan het licht gaan vriezen. Het meest positieve is waarschijnlijk dat de kans op neerslag sterk afneemt en dat de zon zelfs af en toe weer gaat schijnen.”