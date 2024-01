De Groninger roeiers Melvin Twellaar, Ymkje Clevering en Marloes Oldenburg gaan naar de Olympische Spelen in Parijs dit jaar.

Twellaar gaat uitkomen op de dubbeltwee, Clevering in de tweezonder en Oldenburg in de vierzonder. Oldenburg werd onlangs nog uitgeroepen tot sporter van het jaar in Groningen.

In totaal zijn 33 roeiers opgenomen in de Nederlandse Olympische ploeg.